Çin’den Trump'ın yeni kararına tepki

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, bugün düzenlediği basın toplantısında, ABD’nin yeni hükümetnin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Paris İklim Anlaşması'na yönelik çekilme kararına tepki gösterdi.

Jiakun, DSÖ’nün küresel kamu sağlığında otorite sahibi ve profesyonel bir uluslararası kuruluş olduğunu vurgulayarak, örgütün küresel sağlık yönetiminde merkezi bir konuma sahip olduğunu ifade etti. Bu bağlamda Guo, DSÖ’nün rolünün zayıflatılması yerine güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Çin’in geçmişte olduğu gibi gelecekte de DSÖ’yü destekleyeceğini beliren Sözcü Jiakun, uluslararası kamu sağlığı işbirliğini derinleştirme, küresel sağlık yönetimini güçlendirme ve ortak sağlık geleceğini inşa etme çabalarını sürdüreceklerini ifade etti.

ABD’nin Paris İklim Anlaşması’ndan çekilme kararına yönelik endişelerini paylaşan Guo, iklim değişikliğinin küresel bir sorun olduğuna ve hiçbir ülkenin bu sorunu görmezden gelemeyeceğini kaydetti.

Çin'in, insanlığın ortak kader birliği anlayışı doğrultusunda, diğer ülkelerle işbirliği içinde iklim değişikliğiyle mücadeleye kararlılıkla devam edeceğini belirten Guo, küresel yeşil dönüşüm sürecini hızlandıracaklarını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) çekilmesi sürecini başlatacak bir kararname imzaladı.

Dün görevi devralan Trump, yaptığı konuşmada ABD'yi Paris İklim Anlaşması'ndan çekeceğini söyledi.