Arif: Pezeşkiyan-Trump görüşmesi gündemde değil

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, bugün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen Milli Savunma İşbirliği Geliştirme Fuarını ziyaret etti. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Arif, ülkedeki sanayi, gıda güvenliği ve yapay zeka alanındaki gelişmelerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Arif, yerli üretimin desteklenmesi ve savunma sanayii alanında bağımsızlığın artırılması gerektiğini belirterek, Savunma Bakanı Muhammed Rıza Nasirzadeh’e fuarı düzenlediği için teşekkür etti.

İran'ın Nükleer Politikası Değişme

Arif, ABD Eski Başkanı Donald Trump’ın İran ile ilgili açıklamalarına da yanıt verdi. İran’ın nükleer stratejisinin değişmediğini vurgulayan Arif, şunları kaydetti: "İran İslam Cumhuriyeti'nin stratejisi her zaman sabittir. Tüm ülkelerin barışçıl nükleer faaliyetlerden azami ölçüde yararlanması gerektiğine inanıyoruz. Ancak, nükleer silah kullanımı konusunda dini fetvamız var ve bu fetva, özellikle Şii Müslümanlar için kesin bir bağlayıcılığa sahiptir. İran, nükleer silah üretmeyecektir."

Arif ayrıca İran’ın yüksek teknolojiye dayalı projelere öncelik vermeye devam ettiğini belirterek, savunma ve enerji sektörlerinde yeni projelerin sürdüğünü ifade etti.

Trump-Pezeşkian Görüşmesi Gündemde Yok

Arif, ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan arasında bir görüşme olabileceği yönündeki iddialara da değindi. Bu konuda İran’ın resmi bir gündemi olmadığını söyleyen Arif, "Bugün itibarıyla böyle bir görüşme İran İslam Cumhuriyeti'nin gündeminde yer almamaktadır. Ancak sonuçta iki insanın bir araya gelmesi ihtimal dahilindedir", diyerek bu konudaki olasılıkları açık bıraktı.