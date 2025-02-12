Irakçi, Türkmenistan Dışişleri Bakanı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, İran yetkilileriyle görüşmelerde bulunmak üzere Tahran’a gelen Türkmenistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşit Meredov ile bir araya geldi.

Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Türkmenistan Dışişleri Bakanı'nın, İran’ın üst düzey siyasi ve ekonomik yetkilileriyle de görüşmeler yapacağı bekleniyor.

Bu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı'nın 14. Hükümet döneminde Tahran’a gerçekleştirdiği ilk ziyarettir.