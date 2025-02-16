Yabancı büyükelçiler Tahran’daki müzeleri gezdi

Tahran’da görev yapan birdizi büyükelçi ve diplomat şehir turu kapsamında Mukaddam Müze Evi, Timurtaş Evi (Savaş Müzesi) ve Ulusal Kur'an-ı Kerim El Yazmaları Müzesi’ni ziyaret etti.
Şehir turuna Avusturya, Macaristan, Hollanda, İsviçre, Kazakistan, Kırgızistan, Japonya, Bolivya, Nikaragua, Venezuela, Şili, Küba, Uganda, Burkina Faso, Sudan ve Sri Lanka'nın büyükelçileri, diplomatları ve aileleri katıldı.
Şehir turu etkinliği yabancı turistlere başkent Tahran'ın tarihi ve kültürel özelliklerini tanıtmak amacıyla Tahran Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilmiştir.
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