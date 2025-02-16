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16 Şub 2025 15:50

Yabancı büyükelçiler Tahran’daki müzeleri gezdi

Yabancı büyükelçiler Tahran’daki müzeleri gezdi

İran'da görev yapan bir dizi büyükelçi ve diplomat ailerleriyle birlikte başkent Tahran'daki müzeleri ziyaret etti.

Tahran’da görev yapan birdizi büyükelçi ve diplomat şehir turu kapsamında Mukaddam Müze Evi, Timurtaş Evi (Savaş Müzesi) ve Ulusal Kur'an-ı Kerim El Yazmaları Müzesi’ni ziyaret etti.

Şehir turuna Avusturya, Macaristan, Hollanda, İsviçre, Kazakistan, Kırgızistan, Japonya, Bolivya, Nikaragua, Venezuela, Şili, Küba, Uganda, Burkina Faso, Sudan ve Sri Lanka'nın büyükelçileri, diplomatları ve aileleri katıldı.

Şehir turu etkinliği yabancı turistlere başkent Tahran'ın tarihi ve kültürel özelliklerini tanıtmak amacıyla Tahran Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilmiştir.


 

News ID 1924444

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