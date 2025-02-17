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17 Şub 2025 09:13

ABD'nin İran'la müzakere şartı nedir?

ABD'nin İran'la müzakere şartı nedir?

Beyaz Saray'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı dün verdiği bir röportajda, Amerika'nın İran'la müzakere yapmasının şartını anlattı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı "Mike Waltz", "Washington Post" raporuyla ilgili "Fox News" muhabirinin sorusuna yanıt olarak verdiği özel röportajda Washington'un, Tahran'ın barışçıl nükleer programına değinmeden, İran'la ilişkilerde Siyonist rejime yardım ettiği iddiasıyla ilgili olarak şunları söyledi:

Başkanın defalarca söylediği şeylerden bahsedebilirim. İran nükleer silaha sahip olamaz. Şimdi bu hedefe nasıl ulaşacağımızın ayrıntılarına giremem.

Mike Waltz "Başkan (Trump) bu yönde gerekli her türlü adımı atmaya hazırdır; Tüm seçenekler masada. Ayrıca nükleer programlarından vazgeçmek istiyorlarsa İran'la müzakere yapmakta fayda var" ifadesini kullandı.

ABD'li yetkili ayrıca "Başkan Trump, İran'ın asla nükleer silahlara sahip olmaması gerektiği konusunda çok ciddi" açıklamasını yaptı.

News ID 1924456

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