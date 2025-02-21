İran'dan Afrika ile ilişkileri güçlendirme kararlılığı vurgusu

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi sosyal medya hesabından 38. Afrika Birliği Zirvesi'nin başarıyla gerçekleşmesini tebrik etti.

Mesaj şu şekilde:

İran, Afrika Birliği'nin gözlemci üyesi olarak, 15-16 Şubat 2025 tarihlerinde düzenlenen 38. Afrika Birliği Zirvesi'nin başarıyla gerçekleşmesini tebrik eder ve Birliğin yeni Başkanı'na (Angola), Birlik Komisyonu'nun yeni Başkanı'na (Cibuti) ve Yardımcısı'na (Cezayir) başarılar diliyor.

İran Birinci Cumhurbaşkanı Yardımcısının20 Şubat 1403 tarihinde Tahran'da ikamet eden Afrika ülkelerinin büyükelçileriyle yaptığı son görüşme, İran İslam Cumhuriyeti'nin Afrika ülkeleriyle çeşitli alanlarda karşılıklı çıkarlara dayalı ilişkileri güçlendirme ve işbirliğini genişletme yönündeki kararlılığının bir göstergesidir.