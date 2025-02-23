Galibaf, Şehit Nasrullah'ın cenaze törenine katılmak üzere Lübnan'a gitti

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, üst düzey İranlı yetkililerden oluşan bir heyetin başında bu sabah, Şehit Seyyid Hasan Nasrullah ve Haşim Safiyuddin’in cenaze törenine katılmak üzere Lübnan'ın başkenti Beyrut’a gitti.

Meclis Başkanı Galibaf ayrıca Beyrut gezisinde Lübnanlı üst düzey yetkililerle bir araya gelecek.

Galibaf Lübnan ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, Şehit Nasrullah'ın şüphesiz İslam Ümmetinin, İslam dünyasının ve direniş cephesinin onuru olduğunu vurgulayarak, “Bu cenaze töreninin direniş cephesinin, İslami Ümmetinin ve Lübnan halkının büyüklüğünde bir dönüm noktası olacağını umuyoruz. Şehit Nasrullah, yaşadığı süre boyunca İslam ümmeti için bir şeref ve gurur kaynağıydı ve dünyadaki tüm uyanmış vicdanlar ve özgürlükseverler, Siyonist rejimin soykırımına karşı mücadelede bu seçkin şahsiyet etrafında İslam ümmetinin ve insanlığın birliğini kabul ediyor ve bu büyük bir onurdur” dedi.

Galibaf Lübnan gezisine atıfta bulunarak, “Bu fırsatı ikili ilişkileri güçlendirmek ve üst düzey Lübnan yetkilileriyle görüşmek için değerlendireceğiz. Bugün bu mücadeleler ve direnişler sayesinde Lübnan hükümeti oluşmuş ve cumhurbaşkanı seçilmiştir ve bu yetkililerle görüşmelerimiz aslında İran-Lübnan ikili ilişkilerinde bir dönüm noktası olacaktır” ifadesini kullandı.

27 Eylül'de Siyonist İsrail'in düzenlediği bir saldırıda şehit olan Hizbullah'ın eski lideri Seyyid Hasan Nasrullah'ın bugün düzenlenecek cenaze törenine 65 ülkeden yetkililerin, bölgesel ve uluslararası isimlerin katılması bekleniyor.