IKBY, Öcalan'ın 'silah bırakma' çağrısını olumlu karşıladı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Abdullah Öcalan'ın PKK'ya 'silah bırakma' çağrısını olumlu karşıladı.

Neçirvan Barzani, artık silahlı çatışmalar yerine barışçıl mücadele zamanı olduğunu belirterek, Türkiye ile PKK arasındaki barış sürecine tam destek verdiğini vurguladı.

Barzani ayrıca, Erbil’in Türkiye ile PKK arasındaki barış sürecinin sonuçlandırılmasına katkı sağlamaya hazır olduğunu vurgulayarak, PKK’yı, Öcalan’ın silah bırakma ve kendini feshetme çağrısını yerine getirmeye davet etti.

Öte yandan, Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) de Abdullah Öcalan’ın PKK’nın feshedilmesi yönündeki çağrısını memnuniyetle karşıladığını ve bu mesajın kapsamlı barışın sağlanması açısından önemli olduğunu belirtti.

Öcalan'dan tarihi çağrı

DEM Parti heyeti, Öcalan ile 3'üncü görüşmeyi gerçekleştirmek bugün İmralı Adası'na gitti. Heyette bulunan Ahmet Türk, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, Cengiz Çiçek ve Faik Özgür Erol, ziyaretin ardından İstanbul'a döndü.

Heyet, ziyaretin ardından İstanbul Taksim'de bir otelde düzenlenen basın toplantısında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısını okudu

Öcalan'ın İmralı'dan gönderildiği mektupta, "Teori, program, strateji ve taktik olarak yüzyılın reel-sosyalist sistem gerçeğinin ağır etkisinde kalmıştır. 1990’larda reel-sosyalizmin iç nedenlerle çöküşü ve ülkede kimlik inkarının çözülüşü, ifade özgürlüğünde sağlanan gelişmeler, PKK’nın anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açmıştır. Dolayısıyla ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır." denildi.

PKK militanları, 40 yıla yakındır sürdürdükleri saldırılarda, resmi rakamlara göre 15.000’e yakın kişiyi öldürdü.

PKK lideri Öcalan, terör örgütü kurmak ve yönetmek suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldığı 1999 yılından beri, Marmara Denizi’ndeki İmralı Cezaevi’nde.