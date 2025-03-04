  1. Azerbaycan
4 Mar 2025 18:49

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Türkiye yolcusu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Türkiye yolcusu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yarın 5 Mart 2025 tarihinde Ankara’yı ziyaret edecek.

Türk medyasına göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 5 Mart 2025 tarihinde Ankara’yı ziyaret edecek.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yarın Ankara'yı ziyaret edeceğini bildirdi.

Yarın Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı’nın açılış töreni yapılacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 25 Eylül 2023'te Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nın temelini atmıştı.

News ID 1924980

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