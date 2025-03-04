Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Türkiye yolcusu

Türk medyasına göre Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, 5 Mart 2025 tarihinde Ankara’yı ziyaret edecek.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yarın Ankara'yı ziyaret edeceğini bildirdi.
Yarın Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı’nın açılış töreni yapılacak.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 25 Eylül 2023'te Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nın temelini atmıştı.
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