İran'da İsrail ürünlerinin satışına Meclis Sağlık Komisyonu'ndan müdahale

İran İslami Şura Meclisi Sağlık ve Tedavi Komisyonu Sözcüsü Selman İshaki, ülkede Siyonist ürünlerinin üretimi ve satışı üzerine çıkan habere tepki olarak, bu konunun meclisin Sağlık ve Tedavi Komisyonunda gündeme alındığını belirtti.

İshaki konuya ilişkin olarak, "İsrail'e fayda sağlayan ürünlerin kullanılması, halkımız için dini hassasiyet taşıyan bir konu olup, Sağlık ve Tedavi Komisyonu da bu konuda, Siyonist rejimin düşmanlıklarını, Batı'nın İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı uyguladığı yaptırımların siyasi bir bağlantısı olarak görmekte" dedi.

İshaki sözlerine şöyle devam etti: "İsrail'i ana düşmanımız olarak görüyoruz; çünkü bu rejim, tüm mali, dini ve kaynaklarını, İran İslam Cumhuriyeti'ne düşmanlık amacıyla harcıyor ki bu durum ABD ve Avrupa'yı da içine almaktadır."

İshaki, "İsrail, İran halkının hayatıyla oynama amacını gütmektedir; peki nasıl olur da bu rejimin ürünlerinin ülkemize girmesine izin veririz ve bu ürünlerden elde edilen kazanç, İran halkına karşı kullanılabilir? Eğer İsrail hükümetimizle düşmanlık yapıyorsa, o zaman sistemin yöneticilerine karşı durmalıdır, ancak ilaç, süt tozu ve benzeri ürünlerin ambargosu, İran halkına açık bir düşmanlıktır" ifadelerinde bulundu.

İshaki, "Bugün ülkede ilaç ve ilaç hammaddeleri eksikliği görmekteyiz, bu da İsrail ve Batı'nın İran'a düşmanlıklarının bir sonucudur. Bu eksiklikler, hükümetin hayatıyla oyun oynamaz, ama doğrudan halkımıza zarar verir. Siyonist rejimin doğası kirli ve pis ve bizim halkımızın hayatıyla oynuyor; özellikle bu rejimin elleri, Şii ve Sünni Müslümanların kanına bulanmıştır. " dedi.

Meclis temsilcisi İshaki, "İsrail'e kazanç sağlayacak ürünlerim üretimi konusuna kesinlikle müdahale edeceğiz. Bu ürünlerin kalitesine ve doğasına asla güvenemeyiz çünkü bu rejim o kadar kirli ve kötü niyetlidir ki, hammaddelerin kalitesine müdahale etme yeteneğine sahiptir ve ülkemizde biyoterörizm operasyonlarını doğrudan uygulayabilmektedir" dedi.

İshaki ayrıca, "Bu ürünlerin kullanılmaması gerektiği anlayışına varmalıyız, aksi takdirde sanki Siyonist rejimin Müslümanlar ve diğer dini gruplara karşı işlediği katliamlara ortak olmuş oluruz" diye kaydetti.