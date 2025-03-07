Rus yetkiliden BBC'nin İran'a yönelik kışkırtıcı sorularına sert yanıt

Rusya'nın Viyana'daki Uluslararası Kuruluşlar nezdindeki temsilcisi Mihail Ulyanov, İran'ın barışçıl nükleer programına karşı soru sorarak tartışma yaratmaya çalışan BBC Farsça muhabirine, net ve kayda değer yanıtlar verdi.

İran'ı Rusya'nın önemli bir komşusu ve müttefiki olarak nitelendiren Ulyanov "İran'ın zenginleştirmesinin, yüzde 90'a kadar bile yükseltebilir. Bu barışçıl bir faaliyet. Elbette İsrail'in bu konuda yorum yapma veya müdahale etme hakkı yoktur" dedi.

BBC Farsça muhabiri, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin gündeme getirdiği, İran'ın uranyum zenginleştirmesinin yüzde 60 oranında tehlikeli olduğu iddiasını ortaya atan Ulyanov'dan yanıt almaya çalıştı ancak Rusya'nın uluslararası kuruluşlardaki daimi temsilcisi bu iddiaları kesin bir dille reddederek, "Hiçbir endişemiz yok, çünkü zenginleştirme Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın denetimi altında yapıldığı sürece herhangi bir tehlike oluşturmuyor" ifadesini kulandı.

İran'ı Rusya'nın önemli bir komşusu ve müttefiki olarak nitelendiren Ulyanov "İran'ın zenginleştirmesinin, yüzde 90'a kadar bile yükseltebilir. Bu barışçıl bir faaliyet. Elbette İsrail'in bu konuda yorum yapma veya müdahale etme hakkı yoktur" dedi.

Sorusuna istediği yanıtı alamayan BBC muhabiri, Ulyanov'a, İran'ın uranyum zenginleştirme oranını yüzde 90'a çıkarması durumunda Rusya'nın tutumunun ne olacağını sordu.

Ulyanıv ise "Teknik olarak Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na göre barışçıl amaçlarla %90 oranında zenginleştirme yasak değil" yanıtı verdi.