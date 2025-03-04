İran Hükümet Sözcüsü: Türkiye ile ilişkilerimiz bizim için önemli

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump’ın Gazze halkını zorla yerinden etme planına tepki gösteren Muhacirani “Gazze, Filistin’in bir parçasıdır. Trump’ın bu politikası, Gazze halkına yönelik soykırımın devamıdır. Filistin halkına yönelik işlenen suçlar tarih tarafından asla unutulmaz. Umarım böyle bir şey gerçekleşmez” dedi.

Muhacirani, ayrıca Afganistan’dan su temini konusunda da değerlendirmelerde bulundu.

“Diplomasi her zaman sonuç verir” diyen Muhacirani, “Dışişleri Bakanı Erakçi'nin Kabil ziyaretinin ardından suyun ülkemize doğru akması sağlandı. Suyun ülkemize gelmesi sadece yağışlarla değil, yapılan diplomatik çabalarla mümkün oldu. Umarım bu süreç devam eder” şeklinde konuştu.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın açıklamalarına da değinen Muahcirani, “Türkiye ile ilişkilerimiz bizim için çok önemli. Bu ülkelerle birçok alanda işbirliğimiz var. Ancak bölgesel meselelerde bazı görüş ayrılıklarımız da bulunuyor. Ülkeler, mantıklı ve akılcı bir şekilde hareket ederek birbirlerinden en iyi şekilde faydalanabilirler. Suriye’de Türkiye ile bazı meselelerimiz var ve bu meselelerin akılcı bir şekilde ele alınmasını umuyoruz. Fidan’ın açıklamalarının tekrarlanmamasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

PKK’nın Türkiye’ye yönelik yeni tutumuyla ilgili de konuşan Muhacirani, “Biz, bölgedeki her türlü gerilim ve gerginliğin azaltılmasını memnuniyetle karşılarız” açıklamasını yaptı.

Muhacirani, İran’ın ABD ile dolaylı müzakere tutumu hakkında şunları söyledi: “Müzakere, bir istektir ve zorla yapılmaz. Azami baskı politikası daha önce denenmiş bir yaklaşımdır. Bu baskı, zorluk yaratmış olsa da, biz, Ukrayna halkının kendi devlet başkanlarına yönelik hakaretlere tanık olduğu gibi bir durumu asla yaşamak istemiyoruz. Bizim yaklaşımımız, onurlu bir şekilde müzakere yapmaktır.” diye kaydetti.