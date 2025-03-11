Erakçi: ABD’nin yasadışı eylemlerine karşı Irak’ın yanındayız

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, ABD'nin, Irak'ın İran'dan elektrik ithal etmesine izin veren muafiyeti yenilememe kararına tepki gösterdi.
Erakçi paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"ABD yönetiminin masum Irak halkını, özellikle önümüzdeki sıcak aylara girerken, elektrik gibi temel hizmetlerden mahrum bırakarak hedef almaya karar vermesi son derece üzücüdür.
Irak halkının yanındayız ve ABD'nin yasadışı eylemlerini engellemek için Irak hükümetiyle işbirliği yapma taahhüdümüze bağlıyız."
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