Hürmüzgan’da 800 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Hürmüzgan sahil güvenlik güçleri, Bender Abbas kıyılarında düzenlenen operasyonlarda 800 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan iki gemiyi ele geçirdi.

Hürmüzgan Yargı Başkanı Mücteba Kahramani, kaçak yakıtla mücadele kapsamında yapılan operasyonun detaylarını paylaşarak, söz konusu gemilerin limandan çıkış belgelerinin olmadığını ve yakıtı özel su tanklarında sakladıklarını belirtti.

Yetkililer, gemi sahipleri ve mürettebat hakkında yasal işlem başlatılacağını duyurdu. Ayrıca Fars Körfezi’nde bir başka teknede 500 bin litre kaçak yakıt ele geçirildiği ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.