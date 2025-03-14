Ons altında rekor: 3 bin doları aştı

Sputnik'te yer alan habere göre, Piyasalarda küresel ekonomik belirsizlikler ve ABD’nin ticaret politikaları etkisini göstermeye devam ediyor. Enflasyonla mücadele ve olası bir resesyon endişeleri yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yönlendirirken, ons altın yeni bir rekor kırarak 3004 dolara ulaştı.

Güne 2988 dolardan başlayan ons altın, gün içinde en düşük 2981 dolar, en yüksek 3004 dolar seviyelerini gördü. Şu sıralarda 2989 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Gram altında rekor

İç piyasada da altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Gram altın güne 3518 liradan başladı ve gün içinde en düşük 3517 lira, en yüksek 3543 lira seviyelerine ulaştı. Şu an 3518 lira seviyesinden işlem görüyor.