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26 Mar 2025 20:53

"El-Burhan": İş tamamlanmıştır; Hartum yeniden özgür

"El-Burhan": İş tamamlanmıştır; Hartum yeniden özgür

Sudan Genelkurmay Başkanı, Hartum'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda hazır bulundu.

Sudan Ordusu Başkomutanı Abdulfettah el-Burhan, birkaç dakika önce ülkenin başkenti Hartum'daki cumhurbaşkanlığı sarayına girdi.

El-Burhan'ın Hartum'a gelişi, Sudan ordu güçlerinin başkentteki cumhurbaşkanlığı sarayını ele geçirmesinin ardından gerçekleşti.

Saraya gelen El-Burhan, "Hartum artık özgür İş tamamdır."dedi.

Sudan ordusu, kısa bir süre önce, yaklaşık iki yıl süren çatışmaların ardından Hamidati komutasındaki hızlı tepki güçlerini geri püskürtmeyi başardığını duyurmuştu.

Sudan ordusu ayrıca ülkenin başkenti Hartum'un kontrolünü tamamen ele geçirerek iç savaş krizine son vereceğini vurguladı.

News ID 1925561

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