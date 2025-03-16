Makedonya’da korkunç yangın: Çok sayıda ölü var

Kuzey Makedonya'nın Koçana kentinde bulunan bir gece kulübünde çıkan yangında onlarca insan hayatını kaybetti.

Ülkenin resmi haber ajansı MIA'nın, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece yaşanan olay esnasında, gece kulübünde, bir konseri izlemek için bir araya gelmiş olan yaklaşık bin 500 kişi bulunuyordu.

Makedon haber sitesi SDK, yangının yerel saatle 03.00'te çıktığını bildirdi.

Çıkan yangında alevlerin gece kulübünün tavanına ve çatısına sıçradığı belirtildi.

Kısa sürede yanan gece kulübündeki 50 kişinin yaşamını yitirdiği, 100'den fazla kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Başkent Üsküp'ün yaklaşık 120 kilometre doğusunda yer alan kentteki faciaya yol açan yangının neden çıktığına dair resmi bir bilgi paylaşılmadı.

Ancak yerel medya yangının havai fişek kullanımı nedeniyle çıkmış olabileceğini iddia etti.