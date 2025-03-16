Etiyopya'da otobüs kazası: 15 ölü

Kaza, Güney Etiyopya Bölgesel Devleti'nin Wolaita Bölgesi'nde meydana geldi.

Güney Etiyopya Bölgesel Devleti'ne bağlı Fana Broadcasting Corporate'ın yerel yetkililere dayandırdığı haberine göre kaza bir nakliye otobüsünün fren arızası nedeniyle kontrolünü kaybetmesi ve nehre devrilmesi sonucu meydana geldi.

Kazada 15 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi ağır yaralandı ve altı kişi de hafif yaralandı. Yerel yetkililer, yaralıların şu anda yakındaki sağlık tesislerinde tıbbi tedavi gördüğünü söyledi.

Doğu Afrika ülkesi, dünyadaki kişi başına düşen araç sahipliği oranlarının en düşük olduğu ülkelerden biri olmasına rağmen, ölümcül trafik kazaları nispeten yaygındır. Kazanın sebepleri genellikle kötü yol koşullarına, dikkatsiz sürüşe, güvenlik düzenlemelerinin gevşek uygulanmasına ve sürücü belgesi sistemindeki eksikliklere yüklenir.