Urmiye ve İstanbul Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı

Bilim diplomasisinin güçlendirilmesi, akademik otoritenin artırılması ve Türkiye ile eğitim ve araştırma iş birliklerinin genişletilmesi amacıyla, Urumiye Üniversitesi ile Türkiye’nin İstanbul Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Söz konusu protokol, Urumiye Üniversitesi Rektörü Dr. Ahmed Alicanpur ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Dr. Osman Bülent Zülfikar tarafından imzalandı.

İstanbul Üniversitesi, Türkiye’nin en eski ve en büyük üniversitelerinden biri olup, dünya sıralamalarında önemli bir konuma sahiptir.

Üniversite bünyesinde 17 fakülte, 4 yüksekokul, 1 müzik eğitimi merkezi, 14 enstitü ve 14 araştırma merkezi bulunmaktadır. Hâlihazırda üniversitede 74.000 öğrenci ve 4.563 akademik personel eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.

Ayrıca, 7.000 uluslararası öğrenci İstanbul Üniversitesi’nde öğrenim görmektedir.

Urumiye Üniversitesi ise son üç yıldır bilim diplomasisini geliştirmeye odaklanmış ve Türkiye ile akademik işbirliklerini güçlendirmek amacıyla özel bir çalışma masası oluşturmuştur. Bu süreçte, çok sayıda ziyaret, çevrim içi seminer (webinar) ve ortak projeler gerçekleştirilmiş; Türkiye’deki 13 üniversite ile işbirliği protokolü imzalanmıştır.