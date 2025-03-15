BAE'de Ramazan geleneği: Çocuklar, şenlikler ve tatlılar

Mübarek Ramazan ayının gelişiyle birlikte, Müslüman ülkelerin bu mübarek ayı karşılama adetleri ve oruç tutanlar tarafından bu ayda gerçekleştirilen çeşitli törenler yeniden dikkat çekiyor. Bu süreçte, oruç tutan ailelerin sofralarında çeşitli yiyecekler, yemekler ve tatlılar özel bir yer tutar.

Mübarek Ramazan Ayını Karşılama Şenlikleri

Birleşik Arap Emirlikleri'nde de diğer Arap ve İslam ülkelerinde olduğu gibi, mübarek Ramazan ayının gelişiyle birlikte aile ziyaretleri ve sahur vaktine kadar süren gece buluşmaları başlar.

BAE vatandaşları, Şaban ayının on beşinci gecesinde, yani bu ayın yarısında, mübarek Ramazan ayını karşılamak için önceden hazırlık yapar ve bu geceyi kutlarlar. BAE'li çocuklar bu gecede en güzel kıyafetlerini giyerler; bu kıyafetler ülkenin geleneksel motiflerinden esinlenmiştir. Çocuklar kıyafetlerini giydikten sonra evlerin etrafında dolaşır ve özel şarkılar söylerler.

Bu gecede özel tatlılar ikram edilir; bu tatlılar, çocukları mübarek Ramazan ayını karşılamaya ve oruç tutmaya teşvik etmek için hazırlanır.

BAE vatandaşları, Ramazan ayı başlamadan önce evlerini misafir ve komşularını ağırlamak için hazırlar ve eski bir geleneğe göre aile üyeleri ve arkadaşları için hediyeler hazırlarlar. Akrabalık bağlarını güçlendirmek, BAE'liler için Ramazan ayının ayrılmaz bir parçasıdır.

BAE'li oruç tutanların gece buluşmaları, "Al-Meylas" veya "Al-Diwaniya" adı altında Ramazan ayı boyunca düzenlenir. Ev sahibi, misafirlerini karşılamak için toplantının başköşesine oturur. Geçmişte bu toplantılar, bir bölgenin sakinlerinin bir araya gelerek haber alışverişinde bulunduğu ve sahur vaktine kadar çeşitli şiirler okuduğu bir ortamdı.

Sokakların ve Evlerin Işıklandırılması

BAE vatandaşları, sokakları çeşitli görseller ve özel ışıklarla süsleyerek Ramazan ayının gelişine olan coşkularını gösterirler. Ramazan fenerleri, yıldız ve hilal sembolleri de BAE sokaklarında bu mübarek ay boyunca sıkça görülen dekorasyonlardandır.

Sokakların süslenmesinin yanı sıra, BAE'li oruç tutanlar balkonlarını ve evlerinin girişlerini çeşitli ışıklarla donatır. Ramazan'a özel dekorasyonlar, özellikle Dubai'deki pazarlar olmak üzere BAE'nin pazarlarında bu ayda bolca bulunur.

Ramazan Ayının Başlangıcını ve İftar Vaktini Duyurmak İçin Top Atışı

Top atışı, 19. yüzyıldan bu yana Birleşik Arap Emirlikleri'nde Ramazan ayının geleneklerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bu gelenek, Şeyh Zayed bin Sultan Al Nahyan'ın hükümdarlığı döneminde diğer dönemlere göre daha belirgin hale gelmiştir. Öyle ki, birçok BAE vatandaşı ve hatta turistler, iftar vaktini duyuran top atışını görmek için bu topların bulunduğu yerlere giderler.

Bu topların sesi 10 kilometre uzaktan duyulabilir. Top atışından sorumlu kişi, BAE ordusundan veya polisinden bir görevlidir ve gerekli güvenlik önlemlerini alarak bu işlemi gerçekleştirir. Dubai'deki Burj Halife, Musalla Al Eid, Al Baraha, Cümeira; Abu Dabi'deki Şeyh Zayed Camii, Al Hosn Sarayı, Al Mushrif Sarayı ve Umm Al Emarat Parkı, Ramazan ayına özel top atışlarının yapıldığı yerler arasındadır.

Ramazan ayının gelişiyle birlikte bu bölgelerin her birinden iki top atışı sesi duyulur ve ardından her gece iftar vaktini duyurmak için bir top atışı yapılır.

Ramazan Ayının Lezzetli Yiyecekleri

Tüm bunların yanı sıra, renkli Ramazan sofraları tüm Arap ve İslam ülkelerinde ortak bir özellik olarak kabul edilir. Birleşik Arap Emirlikleri'nde de oruç tutanlar, iftar ve sahur öğünlerine özel bir önem gösterir ve bu iki öğünde en lezzetli yiyeceklerini sunmaya çalışırlar.

BAE'li oruç tutanların sofralarında sıkça yer alan yiyecekler arasında hurma, samosa, harees (buğday ve et yemeği), tavuklu pilav, lugaimat (tatlı toplar) ve özgün BAE kahvesi bulunur. Hatta BAE'deki restoranlarda da bu yiyecekler hazırlanır ve oruç tutanlara sunulur.

Ramazan Gecelerinde Çocuk Oyunları

BAE'li çocuklar, bu ayda evden çıkıp akşam namazından sonra arkadaşlarıyla oyun oynama iznine sahiptir. Hayvan kemikleri kullanılarak iki takım arasında oynanan "Azim Luah", İran'daki "Yedi Taş"a benzeyen "Ambar", "Yorid" ve diğer oyunlar, Ramazan gecelerinde çocuklar tarafından oynanır.

Çocukların yanı sıra, yetişkinler de Ramazan ayında iftardan sonraki vakitlerde bu ülkedeki camilere gitmeye çalışır. BAE'deki camilerde teravih namazı, Ramazan ayı boyunca her gece yatsı namazından sonra kadınlar ve erkekler tarafından kılınır. Bazı oruç tutanlar, Ramazan'ın ilk on gününde BAE camilerinde gece ibadeti yapar ve Kur'an okur.

Dubai ve BAE'de Ramazan ayı boyunca dini ders halkaları düzenlenir ve resmi kanallardan yayınlanır. Bu etkinlikler, ülkedeki oruç tutanların diğer faaliyetlerinden biridir.

BAE'de Ramazan ayı boyunca halka açık yerlerde oruç yemek, hem Müslümanlar hem de Müslüman olmayanlar için uyulması gereken bir kuraldır.