İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi sonrası Özgür Özel'den ilk tepki

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verildiğini bildirdi.

Alınan karar sonrası CHP'den tepki açıklamaları peş peşe geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel karara "Bu kararın bu şekilde alınmış olması hem kararı alanların kendileri açısından hem de İstanbul Üniversitesi açısından kara lekedir" sözleri ile tepki gösterdi.

''Ekrem İmamoğlu adayımızdır''

Özel "Buradan bize motivasyon çıkar başka bir şey çıkmaz. 23 Mart'ta adayımızı belirleyeceğiz. Ekrem Başkan adayımızdır. Birileri ondan kurtulmaya çalışıyor diye bizim kararlılığımız azalmaz. İdari yargı yolu açıktır. İdari yargının doğru karar vereceğini umuyorum. Devamında olumsuz bir karar olduğu takdirde AYM'nin verdiği emsal kararlar var. Ekrem Başkan burada fail değil mağdurdur. Yapılan işlem hukuki değil siyasidir" dedi.