İran basını İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını nasıl değerlendirdi?

İran medyası, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını geniş bir şekilde ele aldı. İran haber ajansları, İmamoğlu’nun tutuklanmasının, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iktidarını pekiştirme amacı güden adımların bir parçası olduğunu belirtti.

Bu yazımızda Bu konunun nasıl yorumlandığını aktaracağız:

Khabarfoori: İstanbul’un gözdesi, Erdoğan’ın kâbusu – Ekrem İmamoğlu kimdir?

Khabarfoori İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili şöyle yazdı:

Ekrem İmamoğlu, ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) önde gelen isimlerinden ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıdır. Uzun süredir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en güçlü rakiplerinden biri olarak görülmektedir.

Geçtiğimiz yıl yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde zafer kazanarak ikinci dönemine başlayan İmamoğlu, Erdoğan ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi’ni (AKP) büyük bir sürprize uğrattı. Türkiye’de birçok siyasi yorumcu, İstanbul seçimlerinin sonucunu “Erdoğan’ın şimdiye kadarki en büyük yenilgisi” olarak değerlendirdi.

İmamoğlu, siyasi kariyeri boyunca, sert şekilde kutuplaşmış Türk siyaset sahnesindeki diğer birçok politikacıdan farklı olarak, ılımlı ve mizahi yaklaşımıyla dikkat çekmiş ve takdir edilmiştir.

Tesnim: İmamoğlu’nun tutuklanması ve Türkiye’de artan siyasi gerginlik

Tesnim Haber Ajansı İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına dair şu yorumu paylaştı:

Son yıllarda Erdoğan, yargı süreçlerini ve hukuki prosedürleri bir kenara bırakarak, gerekli gördüğü durumlarda savcıların ve belediye meclislerinin kararlarını hiçe sayarak yalnızca İçişleri Bakanı ve valilik kararıyla belediye başkanlarını görevden alıp yerine kendi ekibinden isimleri atıyor.

Bu uygulama daha önce yalnızca Kürt belediye başkanlarını hedef alırken, son bir yıl içinde en az 7 Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı da aynı hukuksuz yöntemle görevden alındı. Şimdi ise Erdoğan, Ekrem İmamoğlu için de benzer bir plan hazırlıyor. Ancak CHP, Erdoğan’ın bu hamlesine karşı koymak amacıyla yüzbinlerce üyenin katılımıyla olağanüstü kongre düzenleyeceğini duyurdu.

Peki, geniş çaplı protestolar Erdoğan’ın planlarını engelleyebilir mi? Ankara’da yayınlanan Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni ve Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen yazar Ahmet Hakan, İmamoğlu’nun hiçbir şansı olmadığını, halkın kısa sürede onu unutacağını ve AKP’nin büyük bir krizle karşılaşmayacağını savunuyor.

Afkar News: Erdoğan neden Ekrem İmamoğlu’nu tutuklattı?

Afkar News İmamoğlu'nun tutuklanması konusunda şu yorumu yaptı:

Erdoğan’ın Türk yargısını kullanarak İmamoğlu’nu tutuklatması, aslında iktidarını pekiştirmek ve ülkede yarı-diktatöryal bir ortamı sürdürmek için başlattığı bir dizi hamlenin ilk adımı gibi görünüyor.

Özellikle, Şam’da Beşar Esad hükümetinin düşmesine yol açan olayların ardından ve Türkiye’nin Suriye üzerindeki kontrolünü neredeyse tamamen sağlamasıyla birlikte, Erdoğan ve partisi kendilerini “Yeni Osmanlı” ve “Yeni Sultanlık Halifeliği” hayaline her geçen gün daha da yakın hissediyor.

Mehr : İmamoğlu’nun gözaltına alınması; Erdoğan’a geri dönen bir bumerang

Türkiye Siyaset Uzmanı Mousa Dadashzadeh İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili değerlendirmesi Mehr Haber Ajansı'ndaki yazısı şu şekilde:

Türkiye’nin siyasi geleceği için iki olasılık öngörülebilir. Birinci senaryo, Türkiye Adalet Bakanlığı’nın İmamoğlu’nu belirtilen suçlamalardan mahkûm etmesi, onu hapse atması veya birkaç yıl siyasi faaliyetlerden men etmesidir. Bu durumda Cumhuriyet Halk Partisi, 2028 seçimleri için hiçbir aday çıkaramaz. Seçimlere halkın katılımı ciddi şekilde düşer (yaklaşık %40 seviyelerine iner) ve bu da Türkiye’yi uluslararası alanda büyük bir itibar kaybına uğratır. Sonuç olarak, ülke demokratik açıdan ciddi bir darbe alır.

İkinci senaryo ise, İstanbul Belediye Başkanı’na yöneltilen suçlamaların düşmesi ve İmamoğlu’nun 2028 seçimlerinde aday olarak Erdoğan’a karşı güçlü bir rakip haline gelmesidir. Bu durumda İmamoğlu, Erdoğan’ı mağlup edebilir ve Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Türkiye’deki iktidarına son verebilir. Ancak bu olasılık pek gerçekçi görünmemektedir ve muhtemelen İmamoğlu’nun siyasi kariyeri ya hapisle ya da siyaset yasağıyla sona erecektir.

Her iki durumda da Erdoğan, siyasi satranç tahtasının kaybedeni olacaktır. İstanbul Belediye Başkanı’nın yargı yoluyla tutuklanması, Erdoğan’I ve iktidar partisini etkileyecektir.