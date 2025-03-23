İmamoğlu'ndan tutuklama kararı sonrası ilk açıklama

Hakkında tutuklama kararı verilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen 'terör' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 19 Mart'ta gözaltına alınan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanlığı ön seçim adayı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 22 Mart'ta çıkarıldığı Çağlayan Adliyesi'nde, 23 Mart günü sabah saatlerinde tutuklandı. İmamoğlu, İBB'ye yönelik olarak "yolsuzluk" suçlamasından yürütülen soruşturma kapsamında, “ihaleye fesat, kişisel verileri kaydetme, rüşvet ve örgüt kurma” iddialarıyla tutuklandı.

İmamoğlu, "kent uzlaşısı" kapsamındaki "terör" soruşturmasından ise "tutuklanmasına yer olmadığı" gerekçesiyle adli kontrol kararı olmaksızın serbest bırakıldı.

"Korkunun ecele faydası yok"

İmamoğlu'ndan gelen ilk açıklama şöyle:

"Korkunun ecele faydası yok! Öyle de yenileceksin! Böyle de yenileceksin. Haklılığımıza, cesaretimize, tevazumuza, güler yüzümüze yenileceksin! Aziz Milletim; Asla üzülmeyin, mahzun olmayın, umudunuzu yitirmeyin. Demokrasimize yapılan bu darbeyi, bu kara lekeyi el birliğiyle söküp atacağız. Bu süreci yöneten insanların, hem bu dünyada hem de ahirette yüce Yaradan huzurunda hesap vereceği günler yakındır. 86 milyon vatandaşımı sandığa koşmaya, demokrasi ve adalet mücadelesini tüm dünyaya duyurmaya davet ediyorum. Dimdik ayaktayım, asla eğilmeyeceğim. Her şey çok güzel olacak…"