Avustralya'da uçak düştü (+video)

Kazayı izleyen RNZ muhabiri Phil O'Brien, çarpışmanın ardından yükselen toz bulutunun ve yere yayılan sarsıntının etkisini "korkunç ötesi" sözleriyle anlattı. “Uçağın süzüldüğünü görüyorsunuz ve sonra bir anda orada olmadığını fark ediyorsunuz. Herkes ne olduğunu anladığında yaklaşık 10 saniye boyunca ölüm sessizliği vardı” dedi.

Victoria Polisi, uçakta yalnızca pilotun bulunduğunu ve durumunun ciddi olduğunu açıkladı. Enkaz alanına çok sayıda acil durum aracı sevk edildi. Olay yerinde bulunan 3 personelin yaralandığı bildirildi.