Erakçi: Mektubuz Amerikalılara ulaşıp incelenmiştir

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Amerikalıların mektubuna verilen yanıtla ilgili olarak, "Umman'daki dostlarımızdan aldığımız bilgiye göre, mektup ABD'ye ulaşmış ve incelenmiştir."

Erakçi, "İnşallah Allah, ülkemiz için hayırlı ve uygun olanı, bu mübarek Ramazan Bayramı gününde nasip eder" diyerek, ABD ile müzakerelerin neden dolaylı olacağı sorusuna şu yanıtı verdi: "Yapılan tehditler nedeniyle müzakereler dolaylı olacaktır. Bu aslında ABD'nin zorbalığına bir yanıttır çünkü biz zorbalık koşullarında müzakere yapmayız."

Erakçi, "Her zaman eşit bir pozisyondan müzakere etmeye hazır olduk ve şimdi de hazırız" diye konuştu.