İsrail'in Gazze'ye saldırıları Türkiye’de protesto edildi

TRT Haber’e göre, Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik saldırıları Türkiye'nin farklı illerinde tekbirlerle protesto edildi.

İstanbul

İstanbul'da farklı noktalarında toplanan vatandaşlar, Siyonist rejimin saldırılarını hep birlikte tekbir getirerek protesto etti.

Eyüpsultan, Başakşehir, Ümraniye, Üsküdar, Sultanbeyli, Kartal, Pendik ve Tuzla'da toplanan vatandaşlara, yoldan geçen araçlar korna çalarak, yayalar ise tekbirlere eşlik ederek destek verdi.

Ağrı

Ağrı'da STK temsilcileri ve vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve yaşanan zulme dikkati çekmek için tekbirler getirerek yürüyüş gerçekleştirdi.

Sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, Dörtyol Kavşağı'nda bir araya geldi.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile Millet Bahçesi'ne kadar yaklaşık 2 kilometre yürüyen katılımcılar, Gazze'ye yönelik saldırılara tepki gösterdi.

Zaman zaman tekbir getirip Gazze lehine sloganlar atan katılımcılar, Gazze için dua etti.

Erzincan

Erzincan’da ise ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla Kızılay Meydanı’nda toplanan vatandaşlar, İsrail aleyhine slogan atarak tekbir getirdi.

Burada grup adına basın açıklaması yapan Erzincan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Uçar, İsrail'in çocuk kadın demeden Gazze'de soykırım uyguladığını söyledi.

İsrail'in saldırılarının bir halkı sistematik olarak yok etmeye yolduğunu vurgulayan Uçar, "Bu saldırıları gerçekleştirenler şunu çok iyi bilmelidirler ki, Gazze yalnız değildir. Buradan bütün dünyaya, ülkemize ve uluslararası kamuoyuna sesleniyoruz, ateşkesin başlangıcından bu yana saldırılarına devam eden, alınan kararları uygulamayan katil İsrail, alınan kararlara ve uluslararası hukuka uymaya zorunludur. Bu işgal derhal durdurulmalıdır." dedi.

Gruptakiler, konuşmanın ardından tekbir getirerek dua etti.

Gümüşhane

Gümüşhane'de vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

Sivil toplum örgütleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar, Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile Karaer Mahallesi'ne yürüyen katılımcılar, Gazze'ye yönelik saldırılara tepki gösterdi.

Yürüyüşün ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve Gazze için dualar edildi.

Malatya

Malatya'da, İsrail'in Filistin'in Gazze kentine yönelik abluka ve saldırılarını protesto etmek amacıyla vatandaşlar kentin farklı noktalarında bir araya gelerek tekbir getirdi.

İsrail'in saldırılarına, kar yağışı altında tepki gösteren vatandaşlar, İsrail ablukası altında insani yardım bekleyen Gazzeliler için dua etti.

Şanlıurfa

Siverek'te, Lezgo Park'ta düzenlenen etkinliğe katılanlar, saatin 22.00'yi göstermesiyle Gazze'ye destek amacıyla tekbir getirdi.

İsrail aleyhine sloganların atıldığı destek gösterisinde, katılımcılar çeşitli dövizler taşıdı.

Gösteri, yapılan duanın ardından sona erdi.

Van

Van'ın Erciş ilçesinde Gazze ile dayanışma için düzenlenen gösteride İsrail'in saldırıları kınandı.

Vanyolu Mahallesi'nde sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar, İsrail'in Filistin'in Gazze kentine yönelik abluka ve saldırılarını protesto etmek amacıyla bir araya geldi.

İsrail aleyhine sloganların atıldığı destek gösterisinde, katılımcılar tekbir getirerek mahalledeki cami önüne kadar yürüdü.

Gazze halkı için dua eden vatandaşlar, daha sonra araçlarıyla konvoy oluşturarak İsrail'in saldırılarını protesto etti.

Katılımcılardan Yüksel Zorlu, gazetecilere, Gazze halkının yalnız olmadığını göstermek için bir araya geldiklerini söyledi.

Gazze'de yaşananlara sessiz kalınmaması gerektiğini belirten Zorlu, "Gazze'nin yalnız olmadığını, acılarını yüreğimizde hissettiğimizi tüm dünyaya, insanlığa bildirmek amacıyla buradayız. Gazze'nin acılarına ortak olalım. Zulme sessiz kalırsak biz de zulme ortak oluruz. Ne olursa olsun, dualarımızı, sesimizi yükseltelim." dedi.

Hatay

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Gazze ile dayanışma için düzenlenen gösteride İsrail'in saldırıları kınandı.

Sivil toplum örgütleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar, Kanatlı Caddesi'nde bir araya geldi.

İsrail'in saldırılarına tepki gösteren vatandaşlar, İsrail ablukası altında insani yardım bekleyen Gazzeliler için dua etti.