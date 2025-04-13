Düşman, İran'ın ilerlemelerinden sinirlidir

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, bugün öğle saatlerinde yeni yıl dolayısıyla silahlı kuvvetler komutanı ve yetkilisiyle bir araya geldi.

Görüşmede silahlı kuvvetleri, ülkenin savunma duvarı ve halkın her türlü saldırgana karşı sığınağı olarak nitelendiren Ayetullah Hamanei, bu ulusal sorumluluğu yerine getirmek için sürekli maksimum hazırlığın güçlendirilmesi ve hem teknik hem de stratejik önlemler alınması gerektiğini belirtti.

Ayetullah Hamanei, ülkenin ilerlemelerinin İran'ın düşmanlarını öfkelendirdiğini ifade ederek, ekonomik alanlarda bazı eksiklikler olduğunu ve bunların mutlaka çözülmesi gerektiğini ekledi.

Ayetullah Hamanei, İslami ve bağımsız bir düzenin varlığının düşmanlıkları tetiklediğini belirterek, "Düşmanı asıl kızdıran, 'İslam Cumhuriyeti' adı değil, bir ülkenin Müslüman, bağımsız ve kimlikli olma iradesidir. Kendi onuru için başkalarına dayanmama kararlılığı onları öfkelendiriyor." dedi.

Küresel zorbaların ikiyüzlü tutumuna değinen Ayetullah Hamanei, kendilerinin en ağır silahlara sahip olmasını meşru görürken, diğerlerinin savunma gelişimini yasaklamaya çalıştıklarını belirterek, silahlı kuvvetlerde "kesin inanç, iman, kararlılık, cesaret ve Allah'a tevekkül" olması gerektiğini ve tarih boyunca bu özelliklerden yoksun orduların yenildiğini vurguladı.

Ayetullah Hamanei, toplumdaki manevi hazırlığın korunması ve geliştirilmesi için medya ve yayın kuruluşlarının çabalarının gerekli olduğunu belirterek, "Bugün İran'ın sadece teknik kapasitede değil, aynı zamanda manevi alanda da büyük ilerleme kaydettiğini ifade etti.

İslam Devrimi Lideri, yeni yıl dolayısıyla tüm silahlı kuvvetler mensuplarına ve ailelerine tebriklerini ileterek, eşlerin ve ailelerin görevlerin yerine getirilmesindeki değerli katkılarına teşekkür etti.