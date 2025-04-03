İran, İsrail'in Filistin'e saldırısını kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Siyonist İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'ye yönelik saldırılarını şiddetle kınadı.

Bekayi, İsrail rejiminin işlediği suçların arasında gazetecilere yönelik suikastlar, sağlıkçılar ve sağlık merkezlerine yönelik kasıtlı saldırılar ve yerleşimci çetelerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlar yer aldığını söyledi.

İsrail'in açlık ve kıtlığı soykırım aracı olarak kullanma politikasına son vermek için tüm ülkelerin harekete geçmesi gerektiğini vurgulayan Bekayi, İngiltere, Kanada, Almanya ve Fransa da dahil olmak üzere bazı Batılı ülkelerin, İsrail'in işgal altındaki Filistin'de insan haklarını "açık ve sistematik" şekilde ihlal etmesine karşı sessizliğini eleştirdi.

Bekayi, Batı ülkelerinin İsrail rejiminin suçlarına karşı sessiz kalmalarının, insan hakları ve hukukun üstünlüğü konusundaki ikiyüzlülüklerinin açık bir işareti olduğunu vurguladı.

İranlı sözcü, tüm ülkelerin İsrail'in iğrenç suçlarını önlemek ve bunlara karşı koymak için ortak bir sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirtti.

Siyonist İsrail'in cezasız kalmasının, işgal altındaki Filistin'de sivil katliamlar ve işgalin devam etmesinde ve bu rejimin varlığını sürdürmesinde başlıca etken olduğunu kaydeden Bekayi, başta İslam ülkeleri olmak üzere tüm dünya ülkelerini, savunmasız Filistin halkıyla dayanışma içinde olmaya çağırdı.