İran'dan İsrail'in Suriye saldırısına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Suriye'nin çeşitli bölgelerindeki sivil ve savunma altyapısına yönelik saldırılarını şiddetle kınadı.

Bekayi, Suriye'nin toprak bütünlüğü, onuru ve ulusal egemenliğinin korunması gerektiğini vurguladı ve özellikle bölge ülkeleri ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) nezdinde etkili önlemler alınması çağrısında bulundu.

Bekayi ayrıca, Tel Aviv'in bölgedeki saldırganlığını ve Filistin'deki soykırımı durdurmak için adım atılması gerektiğini vurguladı.

Dün akşam saatlerinde, işgal güçleri Hama Havalimanı ve çevresindeki noktalara 14'ten fazla hava saldırısı düzenledi. Ayrıca, Humus iline bağlı T4 Askeri Havaalanı ve başkent Şam'daki bir askeri altyapıya yönelik hava saldırıları gerçekleştirdi. Dera ilinin batısına ise havan ve topçu saldırıları yapıldı.