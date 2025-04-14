Erakçi ile Fidan İran-ABD görüşmelerini ele aldı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türk medyasına göre söz konusu görüşmede iki bakan ABD ile yürütülen müzakereleri ele aldı.

İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilk dolaylı müzakere turu, 12 Nisan'da Umman’ın başkenti Maskat’ta gerçekleşti.

Her iki ülke de görüşmelerinin "olumlu ve yapıcı" olduğunu ve önümüzdeki Cumartesi, 19 Nisan'da tekrar bir araya gelme konusunda anlaştıklarını açıkladı.

Bu, Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesinden bu yana Washington ve Tahran arasındaki ilk görüşme turu oldu.

ABD Başkanı Donald Trump da ülkesinin İran ile görüşmelerinin "iyi gittiğini" ve "İran'ın durumunun çok iyi olacağını" söylemişti.