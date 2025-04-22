İran ve Azerbaycan yetkilileri Tahran’da bir araya geldi

İranlı mevkidaşı Mücteba Şesti Kerimi ile üçüncü Ortak Konsolosluk Komisyonu toplantısı için Tahran’a gelen Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Dairesi Başkanı Emil Safarov, Konsolosluk ve Meclis İşlerinden sorumlu İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Vahid Celalzade ile görüştü.



Vahid Celalzade görüşmede, iki millet arasındaki kültürel ve tarihi ortaklıklara ve son yıllarda gelişen iyi ilişkilere dikkat çekerek, 14. hükümetin komşuluk politikasını sürdürmekte ısrarlı olduğunu ve özellikle kardeş ve dost ülke Azerbaycan ile ilişkilerin geliştirilmesine önem verdiğini vurguladı.

Celalzade ayrıca, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın yakın gelecekte Azerbaycan’a yapacağı ziyareti, İran cumhurbaşkanının iki ülke ilişkilerini ilerletme iradesinin bir göstergesi olarak değerlendirdi.

Celalzade, konsolosluk meselelerinin iki ülke ilişkilerinin önünde engel teşkil etmemesi gerektiğini belirterek, bu alanda yapılacak çabalarla iki ülke vatandaşlarının konsoloslukla ilgili sorunlarının çözülmesinin her iki tarafın yararına olduğunu ifade etti.

Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Dairesi Başkanı Emil Safarov ise, Tahran’ı ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Azerbaycan olarak iki ülke ilişkilerinin gelişmesini istediklerini ve bu doğrultuda Tahran’da bulunmalarının, iki ülke vatandaşlarının sorunlarını çözme niyetinde olduklarını gösterdiğini söyledi.