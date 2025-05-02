Yemen'den atılan füze yangına yol açtı (+video)

Katar'ın El Cezire televizyonuna göre, Yemen'den balistik füzesi atıldığını ve Hayfa başta olmak üzere kuzey kesimdeki bazı yerleşim yerlerinde sirenleri çaldığını duyurdu.

Yemen'den atılan füze yangına yol açtı

Haberde, Temra Siyonist kasabasında Yemen'den atılan füzenin yangına yol açtığı bildirildi.

Rejimin Kanal 14 televizyonu, kuzey ve orta kesimleriyle Kudüs civarında patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

Saldırı sırasında sığınağa kaçmaya çalışan bir Siyonistin yaralandığı açıklandı.

Gazze'de savaşın 18 Mart'ta yeniden başlamasından bu yana Yemen'den işgal altındaki topraklara 25 balistik füze atıldı.

Yemen Silahlı Kuvvetleri bu sabahın erken saatlerinde de Siyonist hedeflere karşı füzeli operasyon düzenlemişti.

Yemen, Siyonist rejimin Gazze'de işlediği soykırım suçlarına karşılık olarak işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan "Ramat David" hava üssünü hedef alan bir balistik füze operasyonu gerçekleştirmişti.

Yemen Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Gazze'deki mazlum Filistin halkına ve direnişçilere destek amacıyla düzenlenen operasyonda, işgalci altındaki topraklarda bulunan Hayfa kentinin doğusundaki Ramat David Hava Üssü'nün "Filistin-2" tipi yüksek hızlı balistik füzeyle hedef alındığı ve füzenin, siyonist hava savunma sistemleri tarafından engellenemeyerek başarıyla hedefine ulaştığı belirtilmişti.