ABD ile gelecekteki görüşmeler için Umman’ın açıklamalarını bekliyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi düzenlediği haftalık basın toplantısında son gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı’nın Pakistan ziyaretinin, İran’ın komşu ülkelerle yürüttüğü sürekli ve yakın istişarelerin bir parçası olduğunu kaydeden Bekayi "Pakistan ile çok yakın ilişkilerimiz var ve ikili, bölgesel ve uluslararası konularda düzenli olarak görüş alışverişinde bulunuyoruz." dedi.

Erakçi'nin Pakistan ziyareti

Bekayi "Görüşmelerin gündeminde Filistin, Lübnan ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler yer alacak. Bekan Erakçi’nin Pakistan Başbakanı ve Cumhurbaşkanı ile de görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor." ifadesini kullandı.

İranlı diplomat ayrıca Bakan Erakçi'nin perşembe günü Hindistan'a gideceğini duyurdu.

Fransa Dışişleri Bakanı’nın İran’a yönelik açıklamalarını eleştiren Bekayi, bu tür söylemlerin yapıcı olmadığını ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtti. Sözcü Bekayi ayrıca, Fransa ve diğer Avrupa ülkelerini müzakerelerde olumlu rol oynamaya davet etti.

Dolaylı müzakereler sadece nükleer meselesi ile ilgilidir

Bekayi İran ile ABD arasında yürütülen dolaylı müzakerelerin sadece nükleer meseleler ve yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili olduğunu, nükleer dışı taleplerin kabul edilmeyeceğini vurguladı.

Trump’ın İran’ın nükleer programını tamamen sona erdirme yönündeki açıklamalarına da değinen Bekayi, İran’ın barışçıl nükleer enerji hakkındaki tutumunun sabit ve değiştirilemez olduğunu ifade etti.

Axios’un müzakerelerin ertelendiğine dair haberine ilişkin ise Bekayi, görüşmelerin lojistik nedenlerle Umman’ın önerisiyle ertelendiğini, iptal edilmediğini söyledi. Yeni tarih ve yerin yakın zamanda Umman tarafından duyurulacağı bildirildi.

Bekayi Avrupa ile nükleer müzakereler konusundaki temaslara ilişkin yaptığı açıklamada, İran ve üç Avrupa ülkesinden oluşan heyetlerin, ABD ile dördüncü tur dolaylı görüşmeler öncesinde Roma’da görüşmeyi planladığını; ancak bu müzakerelerin ertelenmesiyle birlikte İran heyetinin de Roma’ya gitmediğini bildirdi.

İranlı diplomat İran’ın böyle bir toplantıya hazır olduğunu ve zaman ile mekan konusunda karşı taraflarla uzlaşı sağlanması gerektiğini ifade etti.



Sözcü, İran’ın diyalog ve diplomasiye bağlı kaldığını ve önceki turlarda aktif olarak katılım gösterdiğini vurguladı.

Görüşmelerin ertelenmesinin Umman’ın teklifi ve tarafların mutabakatıyla gerçekleştiğini belirten Bekayi, İran’ın ABD ile doğrudan teması olmadığını, bu nedenle müzakerelerin zamanı ve yerinin Umman tarafından koordine edilip duyurulacağını söyledi.

Amerika’da Ulusal Güvenlik Danışmanı’nın değişmesiyle ilgili yorumları da değerlendiren Bekayi, bu değişikliklerin ABD’nin iç meselesi olduğunu ifade ederek, İran’ın yalnızca resmi müzakere masasında dile getirilen tutumları esas aldığını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün müzakerelerin tarihi konusunda yaptığı çelişkili açıklamalara da yanıt veren Bekayi, İran’ın bu konuda şeffaf davrandığını ve sürecin oyuna alet edilmemesi

gerektiğini söyledi.

Siyonist rejim Başbakanı Netanyahu’nun İran’a yönelik tehditlerine de değinen Bekayi, İran’ın her türlü saldırı ve maceraperestliğe karşı tam güçle ve kararlılıkla karşılık vereceğini vurguladı.

Donald Trump’ın İran’la ilgili son açıklamalarına ve Amerikan yetkililerinin çelişkili söylemlerine değinen Bekayi “ABD’li yetkililer tarafından verilen çelişkili mesajlar müzakere sürecine yardımcı olmamakta; ancak bu durum, İran’ın ilkesel tutumlarındaki kararlılığını etkilememektedir” şeklinde konuştu.

Sözcü ayrıca, İran’ın barışçıl nükleer faaliyetlerine yönelik sorunların çözümü ve yaptırımların sona erdirilmesi için diplomatik bir sürece girmeye hazır olduğunu yineledi.

Yemen ordusunun eylemleriyle ilgili İran’a yönelik suçlamaları da değerlendiren Bekayi, bu tür iddiaların “vekalet” kavramının çarpıtılmasıyla gündeme getirildiğini belirtti.

"İran'ın bölgede vekil gücü yok"

İranlı yetkili “İran’ın bölgede bir ‘vekil gücü’ yoktur ve böyle bir şeye ihtiyacı da yoktur. Asıl bir gücün vekili olarak bölgede faaliyet gösteren taraf, ne yazık ki güvenliği tehdit eden Siyonist rejimdir.” dedi.

Yemen halkının Filistin halkıyla dini ve insani dayanışma içinde olduğunu ve ABD’nin saldırılarına karşı kendi kaderini tayin hakkını kullandığını vurgulayan Bekayi, İran’a yönelik tüm suçlamaların temelsiz olduğunu ve asıl sorunun Gazze ve Filistin’de devam eden soykırım olduğuna dikkat çekti.

ABD ve İsrail’in tehditlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Bekayi “Eğer İran’a yönelik bir saldırı gerçekleşirse, bu saldırının yapıldığı ülkenin toprakları uluslararası hukuk çerçevesinde meşru hedef sayılacaktır” dedi.

Tahran-Riyad ilişkileri güçleniyor

Sözcü, İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin olumlu yönde ilerlediğini ve iki ülkenin diplomatik süreçte ilerleme kaydettiğini söyledi.

Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilimle ilgili açıklama

İran’ın Hindistan ve Pakistan’la köklü ilişkilere sahip olduğunu belirten sözcü, “Bu iki ülke arasında tansiyonun artmasını istemiyoruz. Gerilimi azaltmak için elimizden geleni yapacağız” açıklamasını yaptı.

İran-Rusya stratejik ortaklık anlaşması Meclis’e gönderildi

İran ile Rusya arasındaki stratejik ortaklık anlaşmasının hızla ilerlediğini belirten yetkili, “Dışişleri Bakanlığı bu anlaşmayı Bakanlar Kurulu’na sundu ve geçen hafta onay için Meclis’e gönderildi” diye kaydetti.

İran’ın Avrasya Ekonomik Birliği’ne katılımı büyük bir ekonomik başarı

İran’ın Avrasya Ekonomik Birliği’ne katılmasının büyük bir ekonomik kazanım olduğunu kaydeden Bekayi, “Serbest ticaret anlaşmasıyla İran’ın bu beş ülkeye ihracatının %80’i sıfır gümrük tarifesine tabi olacak” ifadelerini kullandı.

BRICS ve Avrasya, İran’ın ekonomik ilişkilerinde kilit rol oynuyor

İranlı yetkili, BRICS ve Avrasya Birliği’nin İran’ın ekonomik iş birliğini geliştirmesinde önemli rol oynadığını da sözlerine ekledi.