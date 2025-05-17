İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, ülkenin dört bir yanından gelen bir grup öğretmeni Tahran'daki İmam Humeyni (ra) Hüseyniyesi’nde kabul etti.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, Trump'ın gerçekleştirdiği bölge turunda bulunduğu iddialara tepki göstererek, "ABD Başkanının bölgeye yaptığı ziyarette sarf ettiği bazı sözler cevap vermeye bile değmez. Bu sözlerin seviyesi o kadar düşük ki, hem söyleyen için hem de Amerikan milleti için utanç vericidir. Onlarla işimiz yok; ama bir iki cümleye dikkat çekmek gerekir" dedi.

Ayetullah Hamanei konuşmasına, "Trump, gücü barış için kullanmak istediğini söyledi; ancak yalan söyledi. O ve Amerikan yetkilileri, Amerikan hükümetleri, gücü Gazze’de katliam yapmak için, her nerede ellerinden gelirse savaş çıkarmak için, kendi paralı askerlerini desteklemek için kullandılar. Gücü bu şekilde kullandılar. Ne zaman barış yaratmak için gücü kullandılar?" şeklinde devam etti.

Devrim Lideri, "Evet, güç barış ve güvenlik için kullanılabilir. Dolayısıyla biz her gün gücümüzü ve ülkemizin kudretini artıracağız inşallah. Ama onlar bunu yapmadı. Onlar gücü, 10 tonluk bombaları Siyonist rejime verip Gazze’de çocukların, hastanelerin, insanların evlerinin, Lübnan’da ve başka yerlerde üzerine atması için kullandılar" ifadelerinde bulundu.

“ABD Başkanı, kendi ifadesine göre, bu Arap ülkelerine bir model öneriyor ki bu modelle bu ülkeler ABD olmadan on gün bile ayakta kalamazlar” diyen Ayetullah Hamanei, “Şimdi de gerek ticaretlerinde, gerek davranışlarında, gerekse sunduğu tekliflerde aynı modeli bu ülkelere yeniden dayatıyor; öyle ki bu ülkeler ABD olmadan yaşayamasınlar. Kesinlikle bu model başarısız kalmıştır. Bölge halklarının gayretiyle ABD bu bölgeden gidecektir. Şüphesiz, bu bölgede fesadın, savaşın ve ihtilafın kaynağı Siyonist rejimdir; bu rejim, bu bölgenin tehlikeli kanserli tümörüdür ve mutlaka kökü kazınmalıdır ve kazınacaktır” diye konuştu.