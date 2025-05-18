İran ve Azerbaycan “Aras 2025” adlı ortak askeri tatbikat başlattı (+Video)

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri’ne bağlı özel kuvvetler ile Azerbaycan Ordusu’nun özel birlikleri, “Aras 2025” adı verilen ortak bir tatbikatı, Azerbaycan’ın özgürleştirilen Karabağ bölgesinde gerçekleştiriyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri’ne bağlı özel kuvvetler ile Azerbaycan Ordusu’nun özel birlikleri, “Aras 2025” adı verilen ortak bir tatbikatı, Azerbaycan’ın özgürleştirilen Karabağ bölgesinde gerçekleştiriyor.

İran Kara Kuvvetleri Operasyon Komutan Yardımcısı ve “Aras 2025” tatbikatının komutanı Tuğgeneral Veli Medeni, seçkin özel kuvvet birliği ve üst düzey askeri heyetin bugün Erdebil eyaletinin Bileh-Suvar kara sınır kapısından Azerbaycan’a giriş yaptığını açıkladı.

Karşılama töreninin ardından iki ülkenin üst düzey askeri komutanlarının katılımıyla bir toplantı düzenlendi. Toplantıda tatbikatın eğitim amaçları, senaryosu, uygulama bölgesi ve hazırlık süreci hakkında bilgi verildi.

Tuğgeneral Medeni, 18-21 Mayıs tarihleri arasında Karabağ bölgesinde gerçekleştirilecek olan tatbikatın, ortak sınır güvenliğini artırmak ve olası tehditlere karşı koymak açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.