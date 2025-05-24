ABD'li yetkili: İran ile yapılan görüşmeler yapıcıydı

İran ile ABD arasında Umman arabuluculuğunda yürütülen dolaylı müzakerelerin beşinci turu, İtalya'nın başkenti Roma’da gerçekleştirildi.

Bu turda, ABD Başkanı Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Beyaz Saray siyasi planlama direktörü Michael Anton ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi yer aldı.

Roma’daki görüşmelere katılan ve isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir ABD'li yetkili dün El Cezire’ye yaptığı açıklamada, “Bugünkü görüşmeler yapıcı geçti ve daha fazla ilerleme kaydettik, ancak hâlâ yapılması gereken işler var.” dedi.

Yetkili, Washington ve Tahran’ın yakında yeniden görüşme konusunda anlaştığını ve bu görüşmelere sürekli kolaylık sağlayan Ummanlı ortaklarına teşekkür ettiklerini belirtti.