Direniş ve Kurtuluş Günü Lübnan'a güç kazandırdı

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, bugün yaptığı konuşmada gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Direniş ve Kurtuluş Günü vesilesiyle konuşma yapan Naim Kasım, ''Kurtuluş zaferi, bölge ve dünyada Lübnan'ın itibarını artırdı ve ülkeye güç kazandırdı. İsrail düşmanına boyun eğmeyi ve işgali kabul etmeyen onurlu bir millet için direnişin ortaya çıkması çok doğaldı.'' dedi.

''1985-2000 yılları arasında sınır hattı İsrail düşmanının işgali altındaydı.'' diyen Naim Kasım, bunun için direniş operasyonlarının devam ettiğini kaydetti.

Hizbullah lideri, İşgalci rejimin gece yarısı Lübnan'dan kaçtığını belirterek, ''Onlar paralı askerlerine haber vermeden gittiler. 25 Mayıs 2000 tarihi direnişin ve Lübnan halkın büyük zaferidir.'' ifadesini kullandı.

Şehit Seyyid Hasan Nasrullah'ın o dönemdeki çabalarını takdir eden Naim Kasım, ''Ümmetin şehidi Nasrullah direnişi zafere taşıyan parlayan bir mücevherdi.'' açıklamasını yaptı.

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