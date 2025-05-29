İran'dan Siyonist İsrail'in Sana Havalimanı saldırısına kınama

İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail rejiminin Yemen'deki Sana Havalimanı'na düzenlediği saldırıyı kınadı.

Bekayi, Siyonist İsrail'in, Sana Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği hava saldırıları ve Yemen'e ait bir sivil uçağın vurulmasını, bu rejimin Yemen ve bölgedeki Müslüman halklara yönelik düşmanlığının bir göstergesi olarak değerlendirdi.

Siyonist rejimin, hac mevsiminde gerçekleştirdiği ve Yemenli hacı adaylarının kutsal topraklara seyahat etmelerini ve hac ibadetlerini yerine getirmelerini engellemeyi amaçlayan saldırısını ''büyük bir suç'' olarak nitelendiren Bekayi, uluslararası kuruluşlardan, özellikle Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nden (ICAO) duruma derhal durumu ele almasını istedi.

İsmail Bekayi ayrıca, İsrail rejiminin Yemen'ye yönelik devam eden saldırılarını "insanlığa karşı suçun bir örneği" olarak nitelendirdi.

İşgalci İsrail, dün Yemen'in başkenti Sana’daki havalimanına düzenlediği hava saldırısıyla hacı adaylarını taşıyacak uçağı hedef aldı. Saldırı sonrası tüm uçuşlar iptal edildi.