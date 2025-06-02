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2 Haz 2025 20:05

Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna görüşmesi yorumu

Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna görüşmesi yorumu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sonlandırmayı hedefleyen Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul'daki Rusya-Ukrayna toplantısı hakkında Erdoğan, "Muhteşem bir buluşma oldu" dedi.

Erdoğan, "Her iki taraf için de arzum, Sayın Putin ve Zelenski'yi aynı şekilde İstanbul veya Ankara'da bir araya getirmek. Hatta Sayın Trump'ı da yanlarına almak. Kabul buyururlarsa ben de kendileriyle buluşmada bir araya gelip İstanbul'u barış merkezi haline getirelim istiyorum" açıklamasında bulundu.

İstanbul'da üçlü toplantı: Rusya ve Ukrayna esir takasında anlaştı!

Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sonlandırmayı hedefleyen Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı, İstanbul'da yapıldı. Toplantı sonrası taraflar, savaş esirleri konusunda önemli bir anlaşmaya vardı. Tüm ağır hasta savaş esirleri ile 25 yaş altı kişilerin karşılıklı olarak takas edilmesi konusunda mutabakat sağlandı.

News ID 1927382

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