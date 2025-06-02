Erakçi ve Wadephul ikili ilişkileri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Alman mevkidaşı Johann Wadephul ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede Erakçi, Almanya ile ikili ilişkilerin iyileştirilmesi konusundaki umutlarını dile getirdi.

Bu konuda sağlanan bazı mutabakatlara atıfta bulunan Erakçi, İran'ın iki ülke arasındaki ilişkiler için etkili adımlar atmaya hazır olduğunu söyledi.

İran ile ABD arasında yürütülen dolaylı nükleer müzakerelere de değinen Erakçi, Avrupa'nın nükleer meseleyle ilgili yapıcı rolünün önemini vurgulayarak, İran'ın üç Avrupa ülkesi (İngiltere, Fransa ve Almanya) ve Avrupa Birliği ile görüşmelere devam etmek istediğini kaydetti.

Alman bakan da ülkesinin İran’la ikili ve çok taraflı diyalogları sürdürme ve güven artırıcı adımlar atma konusunda hazır olduğunu vurguladı.

İki bakan, İran ile Almanya arasında bazı karşılıklı konuları ele almak amacıyla siyasi görüşmelerin devam ettirilmesi hususunda anlaştı.