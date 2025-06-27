İsrail'in saldırısı cevapsız kalsaydı, bölge genelinde kapsamlı bir savaş çıkabilirdi

İran Cumhurbaşkanı Masut Pezeşkiyan bugün Avrasya Zirvesi’nde video konferans yoluyla yaptığı konuşmada, öncelikle Belarus halkı ve hükümetine ev sahipliklerinden dolayı teşekkür ederek, Avrasya Ekonomik Komisyonu Başkanı Sayın Sagin Tayev ve ekibine de oturum hazırlıkları için teşekkür etti.

Mevcut gelişmeler nedeniyle bu önemli toplantıya katılamamaktan duyduğu üzüntüyü dile getiren Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "13 Haziran’dan itibaren siyonist rejim, İran’a karşı acımasız, yasa dışı terörist ve silahlı saldırılar gerçekleştirdi. Bu saldırılar, İran ile ABD arasında İran’ın barışçıl nükleer programı üzerine dolaylı müzakereler sürerken gerçekleşti ve İran’ın nükleer tesisleri hedef alındı" dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "ABD ve siyonist rejimin İran’ın barışçıl ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı gözetiminde olan nükleer tesislerine yönelik askeri saldırıları, uluslararası hukuk kurallarının açık ihlalidir ve Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşmasının güvenilirliğine, BM Güvenlik Konseyi’nin daimi bir üyesi tarafından onarılamaz bir zarar verilmiştir" ifadelerinde bulundu.

Pezeşkiyan, "Bu saldırılarda görev yerleri dışında bulunan askeri personel ve sivillere yönelik yasadışı ve suç teşkil eden saldırılar düzenlenmiştir. Konut bölgeleri, altyapı, hastane ve sağlık merkezlerine yapılan saldırılarda birçok sivil şehit olmuş ve çok sayıda kişi yaralanmıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu 12 günlük dayatılmış savaş süresince İran Silahlı Kuvvetleri, BM Antlaşması’nın 51. maddesi doğrultusunda halkımızı, egemenliğimizi ve toprak bütünlüğümüzü savundu. Eğer Siyonist rejimin saldırısı cevapsız kalsaydı, bölge genelinde kapsamlı bir savaş çıkabilirdi."

Pezeşkiyan, "Uluslararası toplum, özellikle BM Güvenlik Konseyi ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, saldırganlara ve savaş kışkırtıcılarına karşı daha sorumlu davranmalıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, konuşmasının diğer bölümünde, İran’ın, her zaman bölgesel ekonomik ilişkilerde güvenilir ve etkili bir ortak olmayı hedeflediğini belirterek, “İran ile Avrasya Ekonomik Birliği arasındaki serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe girmesi, bölgesel ekonomik ilişkileri derinleştirme yolunda önemli bir adımdır. Bu anlaşma, taraf ülkeler için eşi görülmemiş fırsatlar sunmaktadır" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı, "Birliğin önceki zirvesinde İran’a gözlemci statüsü verilmesini memnuniyetle karşıladık. Bu statü, birliğin ekonomik faaliyetlerine daha etkin ve yaygın katılımımıza katkı sağladı" dedi.

Pezeşkiyan konuşmasına,"Taşımacılık alanında; mevcut kara ve demiryolu koridorlarının modernizasyonu, hava taşımacılığının güçlendirilmesi, ortak özel bölgeler kurulması ve İran limanlarının transit potansiyelinden faydalanılarak üyelerin küresel pazarlara bağlantısı hedeflenmektedir. Enerji alanında ise; üretici ve tüketicilerin iş birliği, bölgesel enerji ağlarının entegrasyonu önceliğimizdir" şeklinde devam etti.

Pezeşkiyan ayrıca, "Yeni teknolojiler alanında; dijital teknolojilerde altyapı oluşturmak, bilgi ve yenilikçi ticaretin paylaşımını kolaylaştırmak, yapay zekâyı düzenlemek ve bu alandaki tek taraflıcılıkla ortak mücadele etmek, hem ulusal hem de kolektif kabiliyetlerimizi artıracaktır" ifadelerinde bulundu.