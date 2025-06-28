  1. İran
28 Haz 2025 18:36

İran'ın Çin’den silah alacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor

İran'ın Çin’den silah alacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor

İran'ın, Çin’den J-10C savaş uçağı ve uzun menzilli hava-hava füzeleri satın alacağı iddia edildi.

Bilgili bir İranlı kaynak, Tahran'ın Çin’den J-10C savaş uçağı ve uzun menzilli hava-hava füzeleri satın alacağına dair bazı medya organlarında çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Çin’de temaslarda bulunan İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Aziz Nasırzade’nin, Çin yapımı J-10C uçaklarını, uzun menzilli PL-15 füzesiyle birlikte istediği ileri sürülmüştü.

İran Savunma Bakanı,  iki günlük Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) savunma bakanları toplantısı kapsamında Çin Savunma Bakanı Dong Jun ile bir araya gelmişti.

News ID 1928262

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