İran'ın Çin’den silah alacağı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor

Bilgili bir İranlı kaynak, Tahran'ın Çin’den J-10C savaş uçağı ve uzun menzilli hava-hava füzeleri satın alacağına dair bazı medya organlarında çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Çin’de temaslarda bulunan İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Aziz Nasırzade’nin, Çin yapımı J-10C uçaklarını, uzun menzilli PL-15 füzesiyle birlikte istediği ileri sürülmüştü.

İran Savunma Bakanı, iki günlük Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) savunma bakanları toplantısı kapsamında Çin Savunma Bakanı Dong Jun ile bir araya gelmişti.