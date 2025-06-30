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30 Haz 2025 16:00

İran-İsrail savaşının Muharrem etkinliklerindeki yeri

İran-İsrail savaşının Muharrem etkinliklerindeki yeri

İran'ın İsrail'in dayattığı savaşa karşı zafer kazanması bu yılki Muharrem etkinliklerinde başka bir atmosferin oluşmasına neden oldu.

İran'ın İsrail'in dayattığı savaşa karşı zafer kazanması bu yılki Muharrem etkinliklerinde başka bir atmosferin oluşmasına neden oldu.

İran-İsrail savaşının Muharrem etknliklerindeki yeri

İran halkının katıldıkları Muharrem etkinliklerinde İsrail ve Amerika'ya meydan okuması dikkat çekiyor. 

İran-İsrail savaşının Muharrem etknliklerindeki yeri

Ehli Beyt aşıkları bu sene destansı ağıtların yakılmasını ve siyonist rejime karşı sloganların atılmasını tercih ediyor. 

Muharrem için özel slogan

Bu sene Mezhebi Örgütleri Derneği tarafından yapılan açıklamada Muharrem ayının İran'ın İsrail karşı zafer kazanmasına denk gelmesi nedeniyle "Hüseyin'in İran'ı her zaman zafer kazanır"sloganının seçildiğini belirtti.

İranlı ünlü meddah Mehdi Resuli'nin Muharrem merasiminde İsrail karşıtı söylediği mersiyeden görüntüler:

News ID 1928305

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