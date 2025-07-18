Hizbullah Lideri: Biz var olduğumuz sürece İsrail hedeflerine ulaşamayacaktır

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, hareketin üst düzey komutanı Şehit Ali Karaki'yi anma töreninde konuştu.

Hizbullah Genel Sekreteri, Siyonist rejimle varılan ateşkes anlaşmasına değinerek, “Hizbullah, Litani Nehri’nin güneyinde ateşkesi tam olarak uyguladı ve Lübnan hükümeti de orduyu mümkün olan her noktada konuşlandırdı” dedi.

Şeyh Naim Kasım konuşmasının devamında, “Biz, Lübnan hükümeti, Hizbullah ve tüm direniş güçleri olarak, anlaşmanın gerektirdiği her şeyi eksiksiz yerine getirdik. Ancak İsrail hiçbir yükümlülüğünü yerine getirmedi; aksine sekiz ay boyunca saldırılarını sürdürdü. Üstelik tüm dünya, İsrail’in anlaşmayı 3800 kez ihlal ettiğini açıkça kabul ediyor” ifadesini kullandı.

Hizbullah Lideri, “Siyonist rejim, bu anlaşmanın Lübnan’ın yararına olduğunu fark edince, değiştirilmesini zorunlu gördü ve sahada baskı kurarak değişiklik yapmayı amaçladı. Ancak tüm bu baskılara rağmen anlaşmada herhangi bir değişiklik olmadı. Bugün ise ABD, sanki bu sekiz aylık ihlaller hiç yaşanmamış gibi, yeni bir anlaşma teklif ediyor” ifadelerinde bulundu.

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