Siyonist İsrail, Yemen'in Hudeyde Limanı'na saldırdı

İbrani medyası, Siyonist rejimin Yemen'in Hudeyde Limanı'na saldırı düzenlediğini bildirdi.

Rejim güçlerinden yapılan açıklamada özellikle Hudeyde Limanı'nda ve batı kıyılarındaki Ensarullah mevzilerinin hedef alındığı ileri sürüldü.

Katz yine Yemen'i tehdit etti

Siyonist savaş bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusunun daha önce hedef alınmış altyapının yeniden inşa edilmesini önlediğini iddia etti.

Yemen ise Hudeyde Limanı'na yönelik saldırılara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı

Daha önce Yemen silahlı kuvvetleri, Gazze’ye destek operasyonlarının süreceğini duyurmuştu.