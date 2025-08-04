Bekayi: UAEA'nın üst düzey yetkilisi 10 gün içinde Tahran’a gelecek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlenen haftalık basın toplantısında, Gazze’deki soykırımın devam ettiğini ve uluslararası kurumların bu suçlara karşı hâlâ sessiz kaldığını vurguladı.

Konuşmasının başında Gazeteciler Günü’nü kutlayan Bekayi bu yılın aynı zamanda bölgedeki gazeteciler açısından acı dolu geçtiğini belirtti.

“Gazze’de ve İran’da şehit olan gazetecilerin yasını tutuyoruz” diyen Bekayi, özellikle Gazze’de yaşananların hâlâ uluslararası camiada yeterli tepki görmemesini büyük bir zafiyet olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Türkmenistan’a gidiyor

Sözcü, Cumhurbaşkanı’nın yakın zamanda Pakistan’a yaptığı ziyaretin önemine vurgu yaparak, “Bugün de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Türkmenistan’a gidecek” dedi.

Şu anda İran’da ajans denetçisi bulunmamaktadır

Bekayi, “Şu anda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın İran’da herhangi bir denetçisi yoktur” ifadelerini kullandı.

Bekayi ayrıca, İran’ın ajansla işbirliğinin Meclis’in son kararı doğrultusunda düzenlenmesi gerektiğini ve hükümet ile Dışişleri Bakanlığı’nın bu karara göre ajansla ilişkilerini yürütmekle yükümlü olduğunu belirtti.

İranlı diplomat “Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’ndan üst düzey bir yetkili, 10 günden kısa bir sürede Tahran’a gelecek. Bu ziyaret, İran ile Ajans arasındaki teknik işbirliği kapsamında yapılacak.” açıklamasını yaptı.

Bekayi, “İngiltere Dışişleri Bakanı’nın son açıklamalarına cevap olarak, İran’ın nükleer programının barışçıl doğası hakkında şüphe yaratma yetkisine sahip olmadığını belirtmek isteriz. İngiltere hükümeti Ajans’a güveniyorsa, kurumun resmi raporlarını da kabul etmelidir. Ajans, İran’ın barışçıl nükleer faaliyetleri çerçevesinde herhangi bir ihlal bildirmemiştir. İngiliz yetkilinin açıklamaları hukuken geçersiz olmakla kalmıyor, aynı zamanda İngiltere’nin ve diğer Avrupa ülkelerinin Nükleer Anlaşma (JCPOA) ile BM Güvenlik Konseyi 2231 sayılı kararı kapsamındaki yükümlülüklerini ihmal ettiğine dair algıyı güçlendiriyor. Bu tavır, İngiltere siyasetçilerinin müdahaleci ve sömürgeci geleneklerinin devamı olarak değerlendirilmektedir.” diye kaydetti.

Avrupa ile Yeni Müzakere Turu İçin Henüz Tarih Belirlenmedi

Bekayi, İran ile Avrupa üçlüsü (Fransa, Almanya ve İngiltere) arasındaki nükleer görüşmelere dair açıklamalarda bulundu.

Bekayi, İstanbul’da gerçekleşen son görüşmelerde tarafların diyaloğun sürdürülmesi konusunda anlaştığını, ancak yeni bir tarih belirlenmediğini söyledi.

“Müzakereler Ciddiyetle ve Sonuç Odaklı Olmalı”

Müzakerelerin ana konusunun nükleer mesele olduğunu belirten Bekayi “Her görüşmeye ciddi bir şekilde katılıyor ve bu görüşmelerin sonuç verici olmasına özellikle önem veriyoruz” dedi.

“Batı’nın Açıklamaları Süreci Zorlaştırıyor”

Avrupa taraflarının bazı açıklamalarını eleştiren Bekayi, bu tür söylemlerin yalnızca süreci karmaşıklaştırdığını ve belirsizlikleri artırdığını ifade etti.

“ABD’den Hesap Sorulmalı, Tazminat Gündemde Olacak”

İranlı diplomat gelecekte gerçekleşebilecek her türlü görüşmede, ABD’nin barışçıl nükleer tesislere yönelik saldırıları nedeniyle hesap vermesi ve İran’a tazminat ödemesinin müzakere başlıkları arasında yer alacağını vurguladı.

Savunma Kapasitemiz Hiçbir Şekilde Müzakere Konusu Olmaz

Bekayi Almanya Dışişleri Bakanı’nın açıklamalarına yanıt olarak şunları söyledi:

“İran’ın savunma kapasitesi, özellikle uzun menzilli füze programı, hiçbir zaman müzakere konusu olmayacaktır.”

İran-Irak Arasında Enerji İşbirliği Sürekli Devam Ediyor

Irak Elektrik Bakanı’nın İran ziyaretine dair Bekayi “İki ülke arasında enerji ve elektrik alışverişi uzun süredir devam eden bir süreçtir. Ödeme konusu da her zaman gündemde yer almıştır.” diye kaydetti.

Afganistan’daki Gelişmeler, İran ve Pakistan İçin Ortak Endişe

Afganistan’daki durum hakkında Sözcü“Afganistan’da yaşananlar, hem İran hem Pakistan’ın güvenliği için önemlidir. Bu konu, iki ülke arasındaki her görüşmede gündeme gelir. Afganistan’a istikrar ve refah kazandırmak ortak hedefimizdir.” ifadesini kullandı.

İran, Türkiye ve Pakistan Arasında Üçlü İşbirliği Bölgesel Bir Temele Dayanıyor

İranlı diplomat “Bu üç ülke, EKO gibi kurumsal çerçevede yıllardır işbirliği yapıyor. Başta ekonomi olmak üzere bu işbirliği siyasi, kültürel ve güvenlik alanlarına da yayılabilir.” dedi.