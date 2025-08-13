https://tr.mehrnews.com/news/1929421/ 13 Ağu 2025 08:28 News ID 1929421 Ekonomi Ekonomi 13 Ağu 2025 08:28 İran'da doların güncel fiyatı İran Merkez Döviz Piyasası'nda döviz kurları bugün güncellendi. İran’da serbest piyasada Amerikan doları kuru bugün 92 bin 490 tümen seviyesinden işlem gördü. Dün ise Amerikan doları kuru 93 bin 275 tümen seviyesinden işlem gördü. News ID 1929421 کپی شد İlgili haberler İran'da dolar güne nasıl başladı? İran'da doların bugünkü fiyatı İran'da doların fiyatı ne kadar? İran'da dolar kuru hangi seviyede? İran'da dolar fiyatında son durum Ekler dolar dolar fiyatı dolar kuru Ekonomi İran
