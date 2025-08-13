  1. Ekonomi
13 Ağu 2025 08:28

İran'da doların güncel fiyatı

İran Merkez Döviz Piyasası'nda döviz kurları bugün güncellendi.

İran’da serbest piyasada Amerikan doları kuru bugün 92 bin 490 tümen seviyesinden işlem gördü.

Dün ise Amerikan doları kuru 93 bin 275 tümen seviyesinden işlem gördü.

