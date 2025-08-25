Erakçi-Fidan görüşmesinin detayları belli oldu

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Cidde'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştü.

Görüşmede Erakçi, Türkiye'nin Filistin halkına verdiği desteği ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nda üstlendiği rolü takdir ederek, Siyonist rejimin yayılmacı planlarına karşı koymak ve Filistin davasını savunmak için İslam dünyasının ortak kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Tahran ve Ankara arasındaki ilişkileri ele alan bakanlar, ticaret, enerji, ulaşım, sınır güvenliği ve bölgesel gelişmeler gibi temel konularda işbirliğinin artırılması gerektiğini vurguladılar.

Taraflar, iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesinde pratik bir adım olan İran-Türkiye Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı’nın mümkün olan en kısa sürede yapılmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Karşılıklı saygı, iyi komşuluk ve ortak çıkarlar çerçevesinde istişarelerin devam etmesi gerektiğini belirten bakanlar, bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin koordinasyon sağlamanın önemine vurgu yaptı.

