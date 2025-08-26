Gazze’de şehit olan gazetecilerin mesajı milyonlarca kalbe ulaşıyor

İslami Propaganda Koordinasyon Konseyi, Gazze’deki kanlı gazeteci katliamı sonrası yayımladığı bildiride, sessiz kalmayacak bir sesin, şehit gazetecilerin damarlarından milyonlarca uyanık kalbe ulaştığını vurguladı.

Konsey, İsrail rejiminin Gazze’deki gazetecileri hedef alan katliamını kınayarak, tarihin şehit gazetecilerin kanının her kalemden güçlü ve her kameradan daha aydınlatıcı olduğunu göstereceğini belirtti.

Bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Son saatlerde, Gazze toprakları, sahte İsrail rejiminin vahşetinin bir başka acı sahnesine tanık oldu. Reuters, Associated Press ve özellikle Al Cezire gibi birçok uluslararası haber ajansının gazetecileri katledildi. Bu korkunç suç, masum Gazze halkının sesiyle dünya kamuoyunu bağlayan ipleri koparmaya yönelik çaresiz bir girişimdir.

Ancak tarih, şehit gazetecilerin kanının her kalemden güçlü ve her kameradan daha aydınlatıcı olduğunu gösterir. Sessiz kalmayan bir ses, onların damarlarından milyonlarca uyanık kalbe ulaşacak ve sessizlik duvarlarını yıkacaktır.

Bu kanlar, uyanış meşalelerine dönüşecek ve halkları zulme ve işgale karşı daha kararlı hale getirecektir. İsrail, hakikati savunanları öldürerek yalnızca öfke ve direniş ateşini körüklediğini ve mazlumların zafer yolunu açtığını bilmelidir.”

Siyonist İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne katlettiği gazeteci sayısı 246'e yükseldi.