İran: Avrupa ile görüşmeler devam edecek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, dün bir televizyon programında İran ile üç Avrupa ülkesi arasındaki görüşmenin ayrıntıları hakkında yaptığı açıklamada, “Bugünkü müzakerelerde, yaptırımların kaldırılması ve nükleer haklarımız konusundaki taleplerimiz açık ve net bir şekilde Avrupalı taraflara iletildi” dedi.

Sözcü Bekayi Avrupalılara, “Hukuki gerekçeler nedeniyle ‘tetik mekanizması’ (snapback) hakkını kullanamayacaklarını ve böyle bir girişimde bulunmaları hâlinde bunun onlar için sonuçları olacağını” anlattıklarını belirtti.

Dışişleri Sözcüsü, son haftalarda Avrupalı ülkelerin BM Güvenlik Konseyi yaptırımlarının geri dönmesini öngören mekanizmaya başvurma iddiasında bulunduklarını, ancak İran’ın bu konuda ilkesel tutumunu net şekilde ortaya koyduğunu vurguladı.

Bekayi, “Açık ve hukuki gerekçeler doğrultusunda üç Avrupa ülkesinin böyle bir hakkı yoktur; böyle bir adım atmaları hâlinde bunun sonuçları bizzat onları etkileyecektir” ifadelerini kullandı.

Bekayi ayrıca tarafların önümüzdeki günlerde görüşmelerini sürdüreceğini belirtti.